20 тысяч за Галкина*: в Риге удивились стоимости билетов на концерт юмороиста

Юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) в своем блоге анонсировал концертный тур по городам Латвии в августе 2024 года. Он призвал поклонников поскорее приобретать билеты, однако будущих зрителей смутила цена.
Так, стало известно, что стоимость входных билетов достигает 200 евро (около 20 тысяч рублей). Когда подписчики стали массово жаловаться, то артист предпочел просто отключить комментарии в соцсетях.
Согласно анонсу, мероприятие комика пройдет в таких городах, как Лиепая, Юрмала и Даугавпилс. Билеты стоят от 60 евро (около 6 тысяч рублей) до 200 евро (около 20 тысяч рублей). Стоит отметить, что билеты на выступления других артистов, в том числе и зарубежных, в этих же концертных залах стоят от 10 евро до 50 евро (от тысячи до пяти тысяч рублей).
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