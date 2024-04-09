20 тысяч за Галкина*: в Риге удивились стоимости билетов на концерт юмороиста

Стоимость билетов на концерты Галкина* в Юрмале достигает 20 тысяч рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) в своем блоге анонсировал концертный тур по городам Латвии в августе 2024 года. Он призвал поклонников поскорее приобретать билеты, однако будущих зрителей смутила цена.

Фото: youtube.com by канал А поговорить? is licensed under public domain

Так, стало известно, что стоимость входных билетов достигает 200 евро (около 20 тысяч рублей). Когда подписчики стали массово жаловаться, то артист предпочел просто отключить комментарии в соцсетях.

Согласно анонсу, мероприятие комика пройдет в таких городах, как Лиепая, Юрмала и Даугавпилс. Билеты стоят от 60 евро (около 6 тысяч рублей) до 200 евро (около 20 тысяч рублей). Стоит отметить, что билеты на выступления других артистов, в том числе и зарубежных, в этих же концертных залах стоят от 10 евро до 50 евро (от тысячи до пяти тысяч рублей).

Максим Галкин вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой покинул Россию после начала СВО. Они с детьми обосновались в Израиле, при этом продолжая эпатировать российскую публику.

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