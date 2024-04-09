Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и ее дочери Ольги Юлия Вербицкая-Линник в беседе с "Телепрограммой" заявила, что ничего не слышала о задержании артистки Марии Шукшиной.

Фото: youtube.com by канал Канал МПГУ is licensed under public domain

В СМИ появилась информация о якобы задержании кинозвезды, но причин не указывалось. Чуть позднее новости стали пропадать. Юрист заявила, что проверить достоверность появившейся информации можно лишь через какое-то время.

"Мы такой информацией не располагаем, ни Лидия Николаевна, ни Ольга Васильевна. По всем чувствительным вопросам мы с ними всегда на связи. Думаю, что номер мой у них на быстром наборе стоит, хотя не уточняла", — отметила она.

При этом она заверила журналистов, что если у нее появится какая-то информация, то она сообщит.

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