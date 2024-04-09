Невеста Роберта Паттинсона похвасталась фигурой спустя несколько недель после родов

Возлюбленная Роберта Паттинсона предстала полуобнаженной после родов

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Сьюки Уотерхаус, невеста голливудского актера Роберта Паттинсона, недавно ставшая мамой в первый раз продемонстрировала состояние своей фигуры.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Сьюки Уотерхаус в Инстаграм is licensed under public domain

Она рассказала, что четвёртый триместр беременности был "смиряющим".

"Послеродовой период был волнующе счастливым, наполнен огромным количеством смеха, слез, гормонов! Я горжусь всем, чего достигло мое тело, горжусь добротой и благодатью, которыми я обеспечила себя во время восстановления", — написала молодая мама в своем блоге.

Поклонники выразили свое восхищение честностью Сьюки и поблагодарили ее за то, что она не пытается скрыть изменения в женском теле при родах.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями, предположительно, в начале марта. Ни пол ребенка, ни имя, ни даты родов они не сообщают.

Ранее Зендая появилась на премьере в белом костюме без бюстгальтера.