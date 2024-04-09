Зендая пришла на премьеру фильма в Риме в очень откровенном наряде

Голливудская актриса Зендая появилась на премьере фильма "Челленджерс" в Риме в белом костюме без нижнего белья.
Такой наряд стал отсылкой к теннисной одежде для фильма на соответствующую тематику.
Известно, что у знаменитости сейчас плотный график, так как она отправилась в промо-тур по Европе. В субботу она появилась на презентации в Париже, а уже в среду прилетит в Лондон.
Режиссер картины Лука Гуаданьино с восхищением отзывался о работе Зендаи и отметил, что им даже не пришлось использовать ее дублеров. Зендая на протяжении трех месяцев занималась с профессиональным теннисистом для подготовки к роли.
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