Зендая пришла на премьеру фильма в Риме в очень откровенном наряде

Зендая в белом костюме без бюстгальтера появилась на премьере в Риме

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса Зендая появилась на премьере фильма "Челленджерс" в Риме в белом костюме без нижнего белья.

Фото: youtube.com by канал Vogue is licensed under public domain

Такой наряд стал отсылкой к теннисной одежде для фильма на соответствующую тематику.

Известно, что у знаменитости сейчас плотный график, так как она отправилась в промо-тур по Европе. В субботу она появилась на презентации в Париже, а уже в среду прилетит в Лондон.

Режиссер картины Лука Гуаданьино с восхищением отзывался о работе Зендаи и отметил, что им даже не пришлось использовать ее дублеров. Зендая на протяжении трех месяцев занималась с профессиональным теннисистом для подготовки к роли.

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