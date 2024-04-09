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Поплавская, Губерниев и Макеева высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: "Ну что же ты наделал?"

Звёзды высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: Женя, как же так?

0:51
Шоу-бизнес

Российские знаменитости выражают скорбь по поводу смерти участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова.

Звёзды высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: Женя, как же так?
Фото: youtube.com by канал PROжизнь is licensed under public domain

По предварительной версии оперный певец и финалист шоу "Голос" ушёл из жизни добровольно.

Коллега Кунгурова певица Анастасия Макеева рассказала, что у неё с Евгением было запланировано совместное выступление в День Победы.

"Женя, ну что же ты наделал?! Такой парень, такой голос", — выразила своё сожаление Анастасия.

Актриса Яна Поплавская тоже не осталась в стороне от трагической новости.

"Не стало Евгения Кунгурова. Страшная трагедия", — написала актриса в своём микроблоге.

Память артиста почтил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Женя Кунгуров, как же так?" — написал спортивный журналист в социальных сетях.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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