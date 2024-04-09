Поплавская, Губерниев и Макеева высказались о смерти певца Евгения Кунгурова: "Ну что же ты наделал?"

Российские знаменитости выражают скорбь по поводу смерти участника шоу "Голос" Евгения Кунгурова.
По предварительной версии оперный певец и финалист шоу "Голос" ушёл из жизни добровольно.
Коллега Кунгурова певица Анастасия Макеева рассказала, что у неё с Евгением было запланировано совместное выступление в День Победы.
"Женя, ну что же ты наделал?! Такой парень, такой голос", — выразила своё сожаление Анастасия.
Актриса Яна Поплавская тоже не осталась в стороне от трагической новости.
"Не стало Евгения Кунгурова. Страшная трагедия", — написала актриса в своём микроблоге.
Память артиста почтил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
"Женя Кунгуров, как же так?" — написал спортивный журналист в социальных сетях.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.