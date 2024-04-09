Появились подробности последних дней жизни покончившего с собой Евгения Кунгурова

Оперный певец, звезда шоу "Голос" Евгений Кунгуров незадолго до трагической смерти в центре Москвы обращался к врачу из-за своего состояния. Как выяснил "МК", артист отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации специалиста.
Кунгуров вел переписку с медиком, у которого наблюдался из-за своего нестабильного состояния. Как сообщает Telegram-канал Mash, Кунгуров за прошлый год три раза оказывался в психиатрической больнице. Ему диагностировали смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.
Сам Кунгуров жаловался на раздвоение личности, расслоение сознания, тревогу и апатию.
Евгений Кунгуров совершил суицид вчера, 8 апреля, после того, как написал сообщение жене с угрозой о сведении счетов с жизнью. Прибывшие на место специалисты нашли его уже мертвым.
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