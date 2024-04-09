Как сейчас выглядит 42-летняя Натали Портман, которая развелась спустя 14 лет из-за измены

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Натали Портман впервые после развода появилась в рекламе Dior

1:05
Шоу-бизнес

Голливудская актриса Натали Портман появилась в новой фотосессии Dior для эксклюзивного издания Book Tote Club. Известно, что это первая реклама звезды после развода.

Натали Портман впервые после развода появилась в рекламе Dior
Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Актриса предстала на кадрах в лаконичном наряде — она выбрала джинсы с высокой талией, белую рубашку и серый кардиган. Сообщается также, что актриса поделилась своими литературными предпочтениями " для съемок она выбрала книгу Тодда Хейнса и произведение Сьюзен Сонтаг "О фотографии".

В феврале завершился бракоразводный процесс Натали Портман и ее бывшего супруга Бенджамина Мильпье, вместе они прожили 11 лет. В их браке родились двое детей — сына Алеф и дочь Амалия. Развод после измены мужа тяжело дался актрисе.

Известно, что у актрисы есть свой книжный клуб, на аккаунт которого подписано 145 тысяч подписчиков. Каждый месяц они выбирают книгу для чтения и обсуждения.

Ранее стало известно, что скончавшийся певец Евгений Кунгуров был на грани развода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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