Татьяна Навка прокомментировала первый опыт 8-летней дочери в кино

Фигуристка Татьяна Навка не видит свою младшую дочь в киноиндустрии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с Hello! заявила, что не видит будущего восьмилетней дочери Надежды в киноиндустрии.

Фото: youtube.com by канал SHAMAN is licensed under public domain

Она уверена, что для начала девочке следует получить достойное образование, а потом уже искать свое место в профессии. Съемки в кино забирают то полезное время, которое ребенок мог потратить на учебу.

Фигуристка подчеркнула, что в настоящее время постоянные киносъемки это табу для восьмилетней Нади. Только после 18 лет она сможет самостоятельно решать, как и кем ей быть.

Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надя появилась в фильме "Исполняющий обязанности". Известно, что девочке с трудом дались 12-часовые рабочие дни на площадке.

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