Татьяна Навка прокомментировала первый опыт 8-летней дочери в кино

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в беседе с Hello! заявила, что не видит будущего восьмилетней дочери Надежды в киноиндустрии.
Она уверена, что для начала девочке следует получить достойное образование, а потом уже искать свое место в профессии. Съемки в кино забирают то полезное время, которое ребенок мог потратить на учебу.
Фигуристка подчеркнула, что в настоящее время постоянные киносъемки это табу для восьмилетней Нади. Только после 18 лет она сможет самостоятельно решать, как и кем ей быть.
Дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Надя появилась в фильме "Исполняющий обязанности". Известно, что девочке с трудом дались 12-часовые рабочие дни на площадке.
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