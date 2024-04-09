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Беременная звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер рассекретила пол ребенка

Беременная Зоя Бербер рассказала, что у нее родится сын

0:53
Шоу-бизнес

Российская актриса, звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер в беседе с "АиФ" призналась, что вместе с супругом Максимом Белбородовым ожидает мальчика.

Беременная Зоя Бербер рассказала, что у нее родится сын
Фото: youtube.com by канал СЭЛФИ is licensed under public domain

Комментируя планы на лето старшей дочери, актриса подчеркнула, что жизнь девочки серьезно поменяет с появлением брата.

"Скоро мы переедем, к лету у нее появится братик, жизнь поменяется… Когда все стабилизируется, тогда и будет видно", — отметила она.

Бербер пояснила, что Надя пока не знает, кто именно родится и просто "ждет лялечку". Актриса считает, что у них будет идеальная разница в возрасте, чтобы не надоедать друг другу и не конкурировать. При этом если разница достигает, например, 12 лет, то старший наследник воспринимает младшего как ребенка, а не как брата.

Ранее Леди Гага спровоцировала слухи о помолвке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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