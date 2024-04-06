Куда пропали вещи Либерж Кпадону после ее смерти: стали известны подробности смерти звезды "Дома-2"

Личные вещи бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону отправят в Уфу к родителям. Помочь с транспортировкой согласились другие участники телестройки.
Соседка Либерж Кпадону не так давно сообщила прессе, что все вещи скончавшейся выносили из квартиры для последующей кремации. Якобы это связано с серозным заболеванием женщины.
Однако коллега Кпадону по шоу Анастасия Дашко в своем блоге обратилась с просьбой помочь в транспортировке вещей 36-летней женщины в Уфу к родителям. Участники телепроекта отреагировали на просьбу.
Так, благодаря их отзывчивости был нанят водитель с грузовиком, услуги которого оплатили друзья Кпадону. Помимо этого Джозеф Мунголле вызвался лично проконтролировать, чтобы ее вещи доставили в целости.
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