Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин

Бывший муж певицы Юлии Началовой, экс-футболист Евгений Алдонин появился на премьере шоу "Табу" в театре-кабаре Crave в компании своей нынешней супруги Ольги.
Как пишут журналисты, пара выглядела счастливой. И Евгению, и Ольге удалось подобрать стильные наряды, отлично сочетающиеся между собой.
Они старались не отходить друг от друга, поэтому у окружающих возникло впечатление, что они гармоничная пара.
У Евгения Алдонина есть взрослая дочь Вера от певицы Юлии Началовой. Вместе с Ольгой он воспитывает сына Артема и дочь Анжелику.
Ранее певица Mia Boyka выручила Любовь Успенскую в туалете.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.