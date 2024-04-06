Как сейчас живет бывший муж скончавшейся Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин

Бывший муж Началовой появился на публике с женой Ольгой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж певицы Юлии Началовой, экс-футболист Евгений Алдонин появился на премьере шоу "Табу" в театре-кабаре Crave в компании своей нынешней супруги Ольги.

Фото: youtube.com by канал СК Ротор is licensed under public domain

Как пишут журналисты, пара выглядела счастливой. И Евгению, и Ольге удалось подобрать стильные наряды, отлично сочетающиеся между собой.

Они старались не отходить друг от друга, поэтому у окружающих возникло впечатление, что они гармоничная пара.

У Евгения Алдонина есть взрослая дочь Вера от певицы Юлии Началовой. Вместе с Ольгой он воспитывает сына Артема и дочь Анжелику.

Ранее певица Mia Boyka выручила Любовь Успенскую в туалете.