Популярная певица рассказала, как спасла Любовь Успенскую, которая оказалась в туалете без бумаги

Певица Mia Boyka выручила Любовь Успенскую при помощи туалетной бумаги

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, в "Шоу Воли" рассказала о знакомстве и помощи артистке Любови Успенской в программе "Три аккорда".

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Исполнительницы столкнулись в туалете, и Мария передала старшей коллеге туалетную бумагу, так как в ее кабинке она закончилась. Между ними завязался разговор.

"Люба сказала: "Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона", — отметила исполнительница.

1 марта артистка взяла аскезу от мучного и сахара на три недели. Известно, что она считает себя толстой, поэтому старается похудеть как можно больше.

Ранее стало известно, что Елене Блиновской разрешили звонить детям из СИЗО.