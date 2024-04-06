Популярная певица рассказала, как спасла Любовь Успенскую, которая оказалась в туалете без бумаги

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka, в "Шоу Воли" рассказала о знакомстве и помощи артистке Любови Успенской в программе "Три аккорда".
Исполнительницы столкнулись в туалете, и Мария передала старшей коллеге туалетную бумагу, так как в ее кабинке она закончилась. Между ними завязался разговор.
"Люба сказала: "Если бы ты родилась чуть пораньше, то стала бы королевой шансона", — отметила исполнительница.
1 марта артистка взяла аскезу от мучного и сахара на три недели. Известно, что она считает себя толстой, поэтому старается похудеть как можно больше.
Ранее стало известно, что Елене Блиновской разрешили звонить детям из СИЗО.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.