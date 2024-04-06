"Навели порчу?": Кейт Миддлтон столкнулась не только с серьезными проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Кэрол и Майкл Фрэнсис обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает The Times.
Известно, что у семьи королевской особы есть личный бизнес, но сейчас они влезли в большие долги перед кредиторами.
"Кэтрин всегда была близка со своими родителями — они постоянно на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье", — сообщил инсайдер издания.
Мать Миддлтон старается заставить дочь полностью сосредоточиться на здоровье, но самой ей не удалось покрыть все расходы на окупаемость.
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