"Навели порчу?": Кейт Миддлтон столкнулась не только с серьезными проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями

Your browser does not support the audio element.

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Кэрол и Майкл Фрэнсис обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает The Times.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain