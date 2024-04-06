"Навели порчу?": Кейт Миддлтон столкнулась не только с серьезными проблемами со здоровьем, но и с финансовыми трудностями

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Родители онкобольной Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов

0:55
Шоу-бизнес » Зарубежный

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон Кэрол и Майкл Фрэнсис обанкротились и задолжали кредиторам 330 тысяч долларов. Об этом сообщает The Times.

Родители онкобольной Кейт Миддлтон задолжали кредиторам 330 тысяч долларов
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales is licensed under public domain

Известно, что у семьи королевской особы есть личный бизнес, но сейчас они влезли в большие долги перед кредиторами.

"Кэтрин всегда была близка со своими родителями — они постоянно на связи. Но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье", — сообщил инсайдер издания.

Мать Миддлтон старается заставить дочь полностью сосредоточиться на здоровье, но самой ей не удалось покрыть все расходы на окупаемость.

Кейт Миддлтон 22 марта сообщила миру о своем заболевании — ей приходится проходить курс профилактической химиотерапии.

Ранее Зепюр Брутян показала семейные кадры с Павлом Прилучным и сыном.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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