Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном

Актриса Зепюр Брутян активно ведет блог и делится с подписчиками кадрами семейной жизни с коллегой Павлом Прилучным. Так, она показала, как артист проводит время с сыном перед сном.
Павел Прилучный много внимания уделяет своим детям, в частности сыну Микаэлю, которому в апреле исполнится один год. На представленных кадрах актер всеми силами старается рассмешить малыша, что ему удается очень легко. Также можно подумать, что мальчик совсем скоро начнет ходить.
Недавно актриса на неделю пропала из соцсетей и заставила поклонников переживать — по возвращению она пояснила, что просто захотела устроить себе детокс.
Ранее Мария Погребняк рассказала о причинах развода с Павлом Погребняком.
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