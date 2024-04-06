Зепюр Брутян показала трогательные кадры игры Прилучного с подрастающим сыном

Зепюр Брутян показала игры перед сном Павла Прилучного и годовалого сына Микаэля

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян активно ведет блог и делится с подписчиками кадрами семейной жизни с коллегой Павлом Прилучным. Так, она показала, как артист проводит время с сыном перед сном.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Павел Прилучный много внимания уделяет своим детям, в частности сыну Микаэлю, которому в апреле исполнится один год. На представленных кадрах актер всеми силами старается рассмешить малыша, что ему удается очень легко. Также можно подумать, что мальчик совсем скоро начнет ходить.

Недавно актриса на неделю пропала из соцсетей и заставила поклонников переживать — по возвращению она пояснила, что просто захотела устроить себе детокс.

Ранее Мария Погребняк рассказала о причинах развода с Павлом Погребняком.