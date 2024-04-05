Эмин Агаларов доказал, что он не сбежал из России после теракта

Эмин Агаларов опроверг свой "побег" из России после теракта

Владелец "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов ответил тем, кто обвинил его в побеге из страны после трагедии в концертном зале 22 марта.

Фото: https://www.instagram.com/eminofficial by Инстаграм Эмина Агаларова is licensed under public domain

Эмин Агаларов опроверг свой "побег" из России после теракта. В социальных сетях он разместил снимок, доказывающий что он находится в стране. На фото бизнесмен запечатлён на фоне сгоревшего "Крокус Сити Холла".

"Для тех кто, пишет, что я сбежал — я в Москве. Вновь был сегодня на месте теракта в "Крокус Сити Холле", не верьте фейкам", — написал под снимком Агаларов.

Ранее Эмин Агаларов рассказал, будут ли восстановливать "Крокус Сити Холл".