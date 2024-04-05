Эмин Агаларов доказал, что он не сбежал из России после теракта

Владелец "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов ответил тем, кто обвинил его в побеге из страны после трагедии в концертном зале 22 марта.
Эмин Агаларов опроверг свой "побег" из России после теракта. В социальных сетях он разместил снимок, доказывающий что он находится в стране. На фото бизнесмен запечатлён на фоне сгоревшего "Крокус Сити Холла".
"Для тех кто, пишет, что я сбежал — я в Москве. Вновь был сегодня на месте теракта в "Крокус Сити Холле", не верьте фейкам", — написал под снимком Агаларов.
Ранее Эмин Агаларов рассказал, будут ли восстановливать "Крокус Сити Холл".
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.