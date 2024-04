Эмин Агаларов доказал, что он не сбежал из России после теракта

Владелец "Крокус Сити Холла" Эмин Агаларов ответил тем, кто обвинил его в побеге из страны после трагедии в концертном зале 22 марта.

Фото: https://www.instagram.com/eminofficial by Инстаграм Эмина Агаларова is licensed under public domain