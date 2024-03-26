Эмин Агаларов заявил о создании мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле

Владелец Крокус Сити Холла Эмин Агаларов объяснил, как будет решаться судьба сгоревшего при атаке террористов "Крокуса".
Эмин Агаларов уверен, что мемориал жертвам теракта в "Крокусе" обязательно появится. Вопрос о восстановлении концертного зала Крокус Сити Холл, по словам Агаларова, будет решаться с учётом мнения россиян.
Он отметил, что говорить о востановлении "Крокуса" преждевременно.
"Решение, которое будет принимать мой отец, — естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать", — цитирует слова Агаларова РБК.
Ранее Агаларов рассказал, что в "Крокусе" сохранились помещения, не тронутые огнём. Среди них — музей Муслима Магомаева.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.