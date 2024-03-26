Музей Муслима Магомаева уцелел после пожара в "Крокусе"

Владелец Крокус Сити Холла Эмин Агаларов рассказал об уцелевших помещениях сгоревшего концертного зала.

Агаларов отметил, что некоторые помещения в "Крокусе" не были повреждены пожаром.

"Там есть помещения, которые вообще не повреждены огнём. Это значит, что огнезащита сработала максимально, то есть холл, фойе, там где музей Муслима Магомаева, его личные вещи все остались нетронутыми. Сгорел только зал, непосредственно который был подожжён", — сказала Агаларов в беседе с РБК.