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Музей Муслима Магомаева уцелел после пожара в "Крокусе"

Вещи Муслима Магомаева уцелели в пожаре после теракта в Крокус Сити Холле

0:39
Шоу-бизнес

Владелец Крокус Сити Холла Эмин Агаларов рассказал об уцелевших помещениях сгоревшего концертного зала.

Вещи Муслима Магомаева уцелели в пожаре после теракта в Крокус Сити Холле
Фото: commons.wikimedia.org by Фото ВМС США, сделанное специалистом по массовым коммуникациям 1-го класса Джеймсом Э. Фоэлом is licensed under Знак общественного достояния 1.0 Universal

Агаларов отметил, что некоторые помещения в "Крокусе" не были повреждены пожаром.

"Там есть помещения, которые вообще не повреждены огнём. Это значит, что огнезащита сработала максимально, то есть холл, фойе, там где музей Муслима Магомаева, его личные вещи все остались нетронутыми. Сгорел только зал, непосредственно который был подожжён", — сказала Агаларов в беседе с РБК.

Ранее сообщалось, что под завалами Крокус Сити Холла могут находиться тела нескольких десятков человек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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