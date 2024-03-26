Число жертв теракта в "Крокус сити холла" может приблизиться к двум сотням

Число жертв теракта в "Крокус сити холле" может значительно возрасти. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как пишет канал, под завалами зрительного зала могут быть тела нескольких десятков человек, но опознать их будет очень трудно. Работы на месте происшествия продолжаются, но максимум, что сейчас находят — это зубы, так как другие останки могли не сохранится из-за воздействия высоких температур во время пожара.
Baza добавляет, что точное число погибших, которые могут оставаться под завалами, неизвестно. "ТАСС" уточняет — площадь обрушения составила 7000 квадратных метров.
Напомним, теракт в "Крокус сити холле" в Красногорске произошёл вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник". В результате нападения погибли 139 человек. Все четверо стрелков задержаны и отправлены под арест. Расследование продолжается.
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