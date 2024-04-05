Развод отменяется? Певица Анна Седокова опубликовала трогательное кадры с супругом

Певица Анна Седокова воссоединилась с мужем, после долгих прощаний и слёз разлуки.
Анна Седокова разместила в социальных сетях романтическое видео, на котором обнимается с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
Экс-солистка группы ВИА Гра сопроводила кадры песней.
"Не нужны мне те шуты, камни, Кеуlle и цветы
Если даришь это все не ты…", — спела артистка.
Ранее певица объявляла о разладе с Янисом Тиммой. Она страдала, так как Янис собирался уехзжать за рубеж.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.