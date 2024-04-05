Развод отменяется? Певица Анна Седокова опубликовала трогательное кадры с супругом

Анна Седокова сошлась с мужем после заявлений о расставании

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова воссоединилась с мужем, после долгих прощаний и слёз разлуки.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova by Инстаграм Анны Седоковой is licensed under public domain

Анна Седокова разместила в социальных сетях романтическое видео, на котором обнимается с мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Экс-солистка группы ВИА Гра сопроводила кадры песней.

"Не нужны мне те шуты, камни, Кеуlle и цветы

Если даришь это все не ты…", — спела артистка.

Ранее певица объявляла о разладе с Янисом Тиммой. Она страдала, так как Янис собирался уехзжать за рубеж.