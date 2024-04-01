Ведущую "Дома-2" Ольгу Орлову раскритиковали за веселье на фоне смерти Либерж Кпадону

Ольгу Орлову пристыдили за равнодушие и юмор на фоне смерти Либерж Кпадону

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущую "Дома-2" Ольгу Орлову упрекнули в том, что её не взволновала новость о смерти участницы телестройки Либерж Кпадону.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Ольга Орлова 1 апреля позабавила публику шуточным контентом, обыграв поход в клуб женщины за 40 лет.

Подписчикам показались юмористические кадры неуместными на фоне новости о смерти участницы "Дома-2" Либерж Кпадону, которую нашли мёртвой в своей квартире.

"Опять веселье в день когда весь "Дом-2" в шоке от известия о смерти одной из участниц"; "Немного удивлена. Все реально веселятся, умерла Либи. Думала "Дом-2" — это дружная команда… Нет у них солидарности и сострадания друг к другу"; "Помню Либерж, моя любимая ведущая Олечка Орлова. Эх вы, Олечка Орлова. Обидно за девчонку", — писали фолловеры под постом Орловой.