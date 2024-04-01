В обстоятельствах смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону нашли несостыковки

В смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону увидели противоречия

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Информация о том, что тело звезды "Дома-2" Либерж Кпадону 41 день находилось в квартире, не подтвердилась.

Фото: ВК-аккаунт Либерж Кпадону

Сообщение о том, что труп звезды телестройки Либерж Кпадону пролежал в квартире больше месяца, не находит подтверждения.

Соседка Либерж объяснила, что встречалась с блогером в доме 21 марта в обеденное время.

Свидетельница отметила, что обратила внимание на то, что 36-летняя звезда "Дома-2" вела себя необычно. Либерж, по словам соведки, всегда была погружена в свой телефон, но в тот раз телефона в руке у Либерж не было. Удивила соседку и маска на лице знаменитости.

Ранее мама Либерж Кпадону высказалась о кончине дочери.