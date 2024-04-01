Мать погибшего при теракте инвалида рассказала о его последних минутах

Мать погибшего в теракте певца-инвалида: "Обычно опаздывал, а тут приехал заранее"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего от рук террористов в концертном зале "Крокус", рассказала, какую песню перед выходом из дома напевал артист.

Фото: youtube.com by verbenin is licensed under public domain

В репортаже НТВ женщина призналась, что в тот день произошло несколько странных совпадений — так, например, обычно Максим везде опаздывал, но в "Крокус" прибыл сильно заранее вместе со своей возлюбленной. В тот момент, когда в зал ворвались террористы, пара уже сидела на своих местах.

В тот вечер Вербенин напевал песню рок-группы "Пикник", на концерт которой собирался, под названием "А движения неловки": "А движения неловки, / Будто бы из мышеловки, / Будто бы из мышеловки, / Только вырвалась она"…

Композиция посвящена девушке, которую спасли из мышеловки очень дорогой ценой.

Так, Максим Вербенин сумел спасти жизнь своей избранницы, заслонив ее от террористов. Он стал одним из жертв преступников.

Ранее стало известно, что Либерж Кпадону не была прооперирована.