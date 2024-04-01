Появились подробности смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону

Умершая участница "Дома-2" не делала операцию и была исключена из больницы

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Соседка экс-участницы "Дома-2" Либерж Кпадону по палате в больнице рассказала, что женщину недопустили до операции и исключили из больницы. Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал ДОМ-2 Реалити is licensed under public domain

Пациентка медицинского учреждения, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Кпадону лечилась от туберкулеза. При этом, несмотря на то, что ей требовалась операция, она покинула больницу и ни с кем не контактировала.

"Последнее время часто пила, и из-за этого ее исключили из больницы за несколько дней до операции", — пишет женщина.

Причиной исключения стало именно злоупотребление алкоголем, так как больным туберкулезом запрещено пить во время лечения.

Некоторые читатели опровергают новость о смерти женщины 41 день назад, так как ее видели живой еще 21 марта.

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