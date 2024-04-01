Появились подробности смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону

Соседка экс-участницы "Дома-2" Либерж Кпадону по палате в больнице рассказала, что женщину недопустили до операции и исключили из больницы. Об этом пишет StarHit.
Пациентка медицинского учреждения, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что Кпадону лечилась от туберкулеза. При этом, несмотря на то, что ей требовалась операция, она покинула больницу и ни с кем не контактировала.
"Последнее время часто пила, и из-за этого ее исключили из больницы за несколько дней до операции", — пишет женщина.
Причиной исключения стало именно злоупотребление алкоголем, так как больным туберкулезом запрещено пить во время лечения.
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