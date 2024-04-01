"Я была в аду": Кудрявцева откровенно рассказала о переломе колена

Телеведущая Лера Кудрявцева в программе "Ты не поверишь!" рассказала, что две недели после перелома и операции находилась "как в аду".
В настоящее время она чувствует себя лучше, но согнуть ногу у нее до сих пор не получается.
"Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем", — сказала Кудрявцева.
Из-за сильной боли ведущая "Секрета на миллион" не могла есть, потому скинула около двух килограммов.
Телеведущая сломала ногу во время подготовки номера в шоу "Звезды". Недавно она вернулась к съемкам, но передвигается при помощи костылей или трости. Известно, что до конца жизни ей нельзя будет носить каблуки.
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