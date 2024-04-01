"Я была в аду": Кудрявцева откровенно рассказала о переломе колена

Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в программе "Ты не поверишь!" рассказала, что две недели после перелома и операции находилась "как в аду".

Фото: vk.com by канал Звёзды. Фестиваль. is licensed under public domain

В настоящее время она чувствует себя лучше, но согнуть ногу у нее до сих пор не получается.

"Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем", — сказала Кудрявцева.

Из-за сильной боли ведущая "Секрета на миллион" не могла есть, потому скинула около двух килограммов.

Телеведущая сломала ногу во время подготовки номера в шоу "Звезды". Недавно она вернулась к съемкам, но передвигается при помощи костылей или трости. Известно, что до конца жизни ей нельзя будет носить каблуки.

Ранее историк моды Александр Васильев раскрыл секрет успеха 90-летнего Владимира Познера.