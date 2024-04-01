Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим миндально-апельсиновый смузи на завтрак
Дарья Митина: "Недружелюбные выпады Франции в отношении России зашкаливают"
МИД Казахстана рекомендует согражданам находящимся в РФ иметь при себе документы
Певицу Манижу проверят по статье об оправдании терроризма после слов о теракте
ФСБ задержала диверсанта в Калужской области
Эксперты назвали породы кошек, которые идеально подходят для квартиры
Член СПЧ Кабанов назвал пожизненное заключение более жёстким наказанием для террористов из "Крокуса", чем смертная казнь
Узнали, зачем добавлять клубнику в рацион, и нашли 5 необычных рецептов с ней
Администрация Челябинска отреагировала на претензии жителей к воде
"Я была в аду": Кудрявцева откровенно рассказала о переломе колена

Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома

0:50
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева в программе "Ты не поверишь!" рассказала, что две недели после перелома и операции находилась "как в аду".

Телеведущая Кудрявцева сравнила с адом процесс восстановления после перелома
Фото: vk.com by канал Звёзды. Фестиваль. is licensed under public domain

В настоящее время она чувствует себя лучше, но согнуть ногу у нее до сих пор не получается.

"Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем", — сказала Кудрявцева.

Из-за сильной боли ведущая "Секрета на миллион" не могла есть, потому скинула около двух килограммов.

Телеведущая сломала ногу во время подготовки номера в шоу "Звезды". Недавно она вернулась к съемкам, но передвигается при помощи костылей или трости. Известно, что до конца жизни ей нельзя будет носить каблуки.

Ранее историк моды Александр Васильев раскрыл секрет успеха 90-летнего Владимира Познера.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Последние материалы
США намерены разработать детали версии о причастности ИГИЛ* к теракту 22 марта
Бывший муж скончавшейся Кпадону не общался с ней восемь лет
ФСБ: задержанные боевики в Дагестане снабжали деньгами террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл"
Ольга Бузова сообщила о возвращении в Москву
В Минобороны Армении заявили о прибытии в страну американских инструкторов
Самую дорогую новую однокомнатную квартиру в Москве продают за ₽275 млн
Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
МВД: срок временного пребывания в России иностранных граждан сократится до 90 дней за год
Актриса Илана Юрьева сообщила в День смеха о смене религии
Египет планирует принимать более 2,5 млн туристов из России ежегодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников