Надаль рассказал, почему после его матча в Риме не была проведена прощальная церемония

Теннисист Надаль не уверен, что проводит в Риме свой последний турнир

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Знаменитый испанский теннисист и 22-кратный чемпион "Большого шлема" Рафаэль Надаль рассказал о причинах отсутствия прощальной церемонии после его матча с Хубертом Хуркачем на турнире "Мастерс" в Риме.

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Надаль пояснил, что отсутствие церемонии связано с его неопределённостью относительно участия в последующих турнирах. Спортсмен подчеркнул, что в то время как он сказал о возможном последнем выступлении в Мадриде, решение о его участии в Риме ещё не принято им окончательно.

"Не было церемонии после матча? Я не говорил, что это будет мой последний турнир в Риме. Я говорил про Мадрид, потому что это правда. А здесь я не уверен на 100%. Возможно, на 98%, но не буду говорить, что на 100%, если это не так", — сказал Надаль, которого цитирует "Чемпионат".

Надаль также подчеркнул, что его участие в будущих турнирах, включая "Ролан Гаррос" в 2024 году, остается предметом дальнейшего обсуждения и решения. Теннисист, по его словам, пока не может подтвердить своё участие или отсутствие на турнирах со 100% уверенностью.