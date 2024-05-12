"Я собирался на мост": Владимир Стержаков признался в мрачных мыслях, после обнаружения у него рака

Актер Стержаков признался в желании умереть после новостей о раке

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Владимир Стержаков в программе "Секрет на миллион" признался, что у него появились суицидальные мысли после диагностированного рака.

Фото: youtube.com by канал Дегустация личности is licensed under public domain

Артисту стало плохо во время спектакля, но он смог попросить коллег вызвать скорую помощь. Врачи диагностировали ему рак, однако один из фельдшеров ошибся со стадией, указав на четвертую. На тот момент у Стержакова была третья стадия. Артист признался, что хотел умереть, дабы не быть обузой для семьи.

"Я домой уже не хотел возвращаться. Быть обузой, быть мебелью. Маленькие пацаны, они все это будут видеть, Алле придется ухаживать за мной. Они все это будут переживать и так далее, и тому подобное. Я собирался на мост", — рассказал Стержаков.

Он прошел несколько операций и курсов химиотерапии. По его словам, ему очень помогали его родные.

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