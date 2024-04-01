Раскрыт секрет успеха 90-летнего Владимира Познера

Александр Васильев назвал преимуществом Владимира Познера знание трех языков

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Телеведущий, историк моды Александр Васильев в беседе с NEWS.RU напомнил, что 90-летний Владимир Познер имеет три паспорта и умеет говорить на русском, французском и английском языках.

Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров is licensed under public domain

Мужчина уверен, что секрет успеха 90-летнего журналиста заключается в том, что он всегда умел лавировать между трех стран, занимался спортом и любил молодых женщин.

"Он блестяще владеет английским, французским и русским. Познер всегда был между этих трех стран. Это человек, который всю жизнь занимался спортом, играл в теннис, любил молодых женщин, вел активный образ жизни и продолжает его вести, — рассказал Васильев.

1 апреля Владимир Познер отмечает свое 90-летие. Он рассказывал, что не желает делать из своего юбилея публичное событие.

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