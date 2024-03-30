Стало известно о самочувствии Кейт Миддлтон

Инсайдеры раскрыли, что диагноз онкологии жены застал принца Уильяма врасплох, вынудив его отменить свои планы на похороны своего крестного отца.
Однако, несмотря на шок, принц быстро взял себя в руки и посвятил себя заботе о супруге.
Кейт, по их данным, нуждается в особой поддержке, и Уильям старается быть рядом с ней и помогать во всем.
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