Стало известно о самочувствии Кейт Миддлтон

Принц Уильям в шоке: борьба с онкологией принцессы Уэльской

0:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Инсайдеры раскрыли, что диагноз онкологии жены застал принца Уильяма врасплох, вынудив его отменить свои планы на похороны своего крестного отца.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Однако, несмотря на шок, принц быстро взял себя в руки и посвятил себя заботе о супруге.

Кейт, по их данным, нуждается в особой поддержке, и Уильям старается быть рядом с ней и помогать во всем.