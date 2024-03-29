"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж

Блогерша Алена Водонаева перекрасила волосы и стала блондинкой

Блогерша Алена Водонаева в своем блоге показала фото из салона красоты, в который отправилась, чтобы перекрасить волосы.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алены Водонаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Телеведущая также и назвала причину такого кардинального изменения имиджа.

"Психанула", — написала Водонаева.

Подписчики звезды отметили, что она стала похожа на певицу Глюкозу. Помимо этого они отметили, что ей идет любой образ.

Алена Водонаева воспитывает единственного сына, которого родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Несмотря на то, что они расстались спустя год после рождения Богдана, им удается поддерживать теплое общение.

Ранее продюсер Сергей Лавров напомнил, как из-за лайбы Вайкуле промоутеры продавали дома.