"Психанула": Алена Водонаева кардинально сменила имидж

Блогерша Алена Водонаева в своем блоге показала фото из салона красоты, в который отправилась, чтобы перекрасить волосы.
Телеведущая также и назвала причину такого кардинального изменения имиджа.
"Психанула", — написала Водонаева.
Подписчики звезды отметили, что она стала похожа на певицу Глюкозу. Помимо этого они отметили, что ей идет любой образ.
Алена Водонаева воспитывает единственного сына, которого родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Несмотря на то, что они расстались спустя год после рождения Богдана, им удается поддерживать теплое общение.
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