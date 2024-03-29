Стало известно, почему популярность Лаймы Вайкуле была "мыльным пузырем"

Музыкальный продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.RU заявил, что молодые организаторы концертов в 1990х годах теряли большие деньги из-за певицы Лаймы Вайкуле.
Он напомнил, что тогда уже билеты на ее выступления продавались крайне плохо, а так как требовалось оплатить рекламу и внести предоплату, то организаторам приходилось продавать квартиры и дома.
Промоутеры, несмотря на репутацию латвийской артистки, считали "крутым" устроить ее концерт, но каждый раз прогорали. Уже тогда Вайкуле была неинтересная российской публике, хотя и пыталась гастролировать по стране.
Композитор Раймонд Паулс заявил, что поговорит с Лаймой Вайкуле, "когда все успокоится". В настоящее время они не общаются.
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