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Пугачева в новой песне намекнула на расставание с Галкиным

Алла Пугачева записала грустную балладу с малоизвестным певцов

1:01
Шоу-бизнес

Новая песня певицы Аллы Пугачевой под названием "Береги", записанная совместно с малоизвестным исполнителем Женей Моисеевым, появилась в Сети.

Алла Пугачева записала грустную балладу с малоизвестным певцов
Фото: youtube.com by канал ОМ Олега Меньшикова is licensed under public domain

В треке говорится о расставании с любимым человеком.

"Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Береги себя, а я расставлю вдоль дороги маяки. Ты береги", — рассуждает артистка в песне.

Инсайдеры говорили, что новая композиция звезды должна появиться на стриминговых площадках к ее юбилею, но в итоге песня появилась 29 марта.

Известно, что автором слов и музыки выступил композитор Константин Губин, а мужскую партию исполнил Женя Моисеев, который живет в США. Больше ничего про молодого артиста неизвестно.

В Сети предположили, что таким образом артистка намекнула на разлад в отношениях с мужем, юмористом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом).

Ранее сын Софии Ротару показал свою 50-летнюю жену.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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