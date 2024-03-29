Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?

Владимир Познер отметит свой 90-летний юбилей 1 апреля, но неожиданно для него Первый канал подготовил документальный фильм "Владимир Познер. 90 минут" без его участия.
Журналист признался, что не хотел бы делать из своего личного праздника публичное событие и не принимал участия в создании фильма.
Картина снята по автобиографической книге Познера и содержит личные признания и воспоминания о семье. Напомним, что последний выпуск его программы на Первом канале вышел в феврале 2022 года, и с тех пор передачи не было в сетке вещания.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".