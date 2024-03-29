Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались

На прошлой неделе Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о расставании, решив пожить отдельно и поработать над своими эмоциями с психологом.
В это время Меган находится в Малибу, а рэпер остался жить в их доме в Энсино.
В отсутствие своей партнерши Меган просит друзей познакомить ее с кем-либо, в то время как Machine Gun Kelly весело проводит время с 14-летней дочерью, а также встречается с друзьями в ресторанах, наслаждаясь безалкогольными коктейлями и разнообразными блюдами.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".