Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались

Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили пожить отдельно: подробности их расставания

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На прошлой неделе Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о расставании, решив пожить отдельно и поработать над своими эмоциями с психологом.

Фото: инстаграм аккаунт Machine Gun Kelly

В это время Меган находится в Малибу, а рэпер остался жить в их доме в Энсино.

В отсутствие своей партнерши Меган просит друзей познакомить ее с кем-либо, в то время как Machine Gun Kelly весело проводит время с 14-летней дочерью, а также встречается с друзьями в ресторанах, наслаждаясь безалкогольными коктейлями и разнообразными блюдами.