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Меган Фокс и Machine Gun Kelly расстались

Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили пожить отдельно: подробности их расставания

0:31
Шоу-бизнес

На прошлой неделе Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о расставании, решив пожить отдельно и поработать над своими эмоциями с психологом.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly решили пожить отдельно: подробности их расставания
Фото: инстаграм аккаунт Machine Gun Kelly

В это время Меган находится в Малибу, а рэпер остался жить в их доме в Энсино.

В отсутствие своей партнерши Меган просит друзей познакомить ее с кем-либо, в то время как Machine Gun Kelly весело проводит время с 14-летней дочерью, а также встречается с друзьями в ресторанах, наслаждаясь безалкогольными коктейлями и разнообразными блюдами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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