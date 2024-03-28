Звезды "Русского Радио" пролили океан слез на весь мир после теракта в Крокусе

Вчера на "Русском Радио" прошел грандиозный музыкальный марафон поддержки, собравший множество известных артистов. Марафон был создан всего за один день, чтобы внести надежду и единение в сердца слушателей в сложные времена.
Ведущими марафона были Юрий Киселев и Елена Север, а среди участников были такие артисты, как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и многие другие. Все исполнители деликатно общались со слушателями, подарив им свои трогательные песни, чтобы поднять моральный дух и показать, что вместе мы сильнее.
Мероприятие также стало площадкой для награждения героев и сотрудников МЧС, а радиостанция призвала всех желающих помочь, перечислив средства на адрес фонда помощи.
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