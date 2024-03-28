Звезды "Русского Радио" пролили океан слез на весь мир после теракта в Крокусе

Звезды "Русского Радио" принесли надежду и поддержку в трудные времена после теракта в Крокусе

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вчера на "Русском Радио" прошел грандиозный музыкальный марафон поддержки, собравший множество известных артистов. Марафон был создан всего за один день, чтобы внести надежду и единение в сердца слушателей в сложные времена.

Фото: Русское Радио

Ведущими марафона были Юрий Киселев и Елена Север, а среди участников были такие артисты, как Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лариса Долина и многие другие. Все исполнители деликатно общались со слушателями, подарив им свои трогательные песни, чтобы поднять моральный дух и показать, что вместе мы сильнее.

Мероприятие также стало площадкой для награждения героев и сотрудников МЧС, а радиостанция призвала всех желающих помочь, перечислив средства на адрес фонда помощи.