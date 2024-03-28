"Все серьезно?": звезду "Слова пацана" Славу Копейкина заметили в компании малоизвестной актрисы

Российский актер Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", был замечен на прогулке, предположительно, с актрисой Яной Енжаевой. Молодые люди гуляли под руку по Москве. Об этом пишет NEWS.RU.
Первые слухи о романе актеров появились в конце прошлого года, но они никак их не комментируют. В феврале артистка в своем блоге намекнула, что провела День всех влюбленных не одна и опубликовала снимок с цветами.
Слава Копейкин прославился участие в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. Юноша сыграл неоднозначную роль одного из участников криминальной группировки конца 1980-х гг по прозвищу Турбо.
Артист признавался в одном из интервью, что весь гонорар потратил на подарки родителям.
Ранее Анна Семенович рассказала о самочувствии матери после операции.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".