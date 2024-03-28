"Все серьезно?": звезду "Слова пацана" Славу Копейкина заметили в компании малоизвестной актрисы

Актер Слава Копейкин был замечен в компании артистки Яны Енжаевой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Слава Копейкин, сыгравший роль Турбо в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", был замечен на прогулке, предположительно, с актрисой Яной Енжаевой. Молодые люди гуляли под руку по Москве. Об этом пишет NEWS.RU.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Первые слухи о романе актеров появились в конце прошлого года, но они никак их не комментируют. В феврале артистка в своем блоге намекнула, что провела День всех влюбленных не одна и опубликовала снимок с цветами.

Слава Копейкин прославился участие в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова. Юноша сыграл неоднозначную роль одного из участников криминальной группировки конца 1980-х гг по прозвищу Турбо.

Артист признавался в одном из интервью, что весь гонорар потратил на подарки родителям.

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