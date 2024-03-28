Анна Семенович поделилась подробностями состояния здоровья мамы, которая перенесла серьезную операцию

Анна Семенович заявила, что ее мать после операции "чувствует себя лучше"

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Певица Анна Семенович в своем блоге призналась, что ее мать Татьяна Дмитриевна проходит реабилитацию после операции по замене плечевого сустава.

Фото: youtube.com by канал Анна Семенович is licensed under public domain

Артистка выразила благодарность неравнодушным подписчикам, и рассказала об улучшении самочувствия матери.

В феврале Семенович рассказала, что ее родительница получила серьезные переломы — в результате падения женщина сломала ключицу, лопатку и повредила сустав. Тогда певица переживала за мать, так как ей предстояла серьезная операция.

В некоторых интервью бывшая солистка "Блестящих" рассказывала, что мать воспитывала ее и брата Кирилла в строгости, а отец наоборот часто баловал. Родители были примером для артистки того, как в паре люди с уважением относятся друг к другу.

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