Светлаков откровенно рассказал про бывшую супругу

Шоумен и юморист Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец признался, что нашел мужа своей бывшей жене Юлии Ворончихиной. Он заверил, что продолжает общаться с экс-избранницей после расставания.
Светлаков рассказал, что сейчас у Юлии все хорошо — есть семья и муж, с которым он ее познакомил. Их же развод случился из-за разных характеров и определенной точки выгорания.
"Мы совершенно разные, наши отношения дошли до какой-то точки, и пока все не взорвалось, мы пожали друг другу руки и сказали "спасибо". Нынешний муж Юли намного младше", — заявил шоумен.
Комик заявил, что не общается с супругом бывшей жены на постоянной основе, но если они пересекаются, то могут поговорить.
У Светлакова и Ворончихиной есть общая дочь Анастасия, которая много времени проводит с новой семьей артиста. С нынешней женой Антониной Чеботаревой он воспитывает двоих сыновей — Ивана и Максима.
Ранее актера Киану Ривза заметили с возлюбленной.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".