Светлаков откровенно рассказал про бывшую супругу

Сергей Светлаков познакомил бывшую жену с ее нынешним мужем

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и юморист Сергей Светлаков в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец признался, что нашел мужа своей бывшей жене Юлии Ворончихиной. Он заверил, что продолжает общаться с экс-избранницей после расставания.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Светлаков рассказал, что сейчас у Юлии все хорошо — есть семья и муж, с которым он ее познакомил. Их же развод случился из-за разных характеров и определенной точки выгорания.

"Мы совершенно разные, наши отношения дошли до какой-то точки, и пока все не взорвалось, мы пожали друг другу руки и сказали "спасибо". Нынешний муж Юли намного младше", — заявил шоумен.

Комик заявил, что не общается с супругом бывшей жены на постоянной основе, но если они пересекаются, то могут поговорить.

У Светлакова и Ворончихиной есть общая дочь Анастасия, которая много времени проводит с новой семьей артиста. С нынешней женой Антониной Чеботаревой он воспитывает двоих сыновей — Ивана и Максима.

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