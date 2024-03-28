59-летнего Киану Ривза засняли с 54-летней супругой на прогулке

Актер Киану Ривз попался в объективы папарацци с возлюбленной Александрой Грант

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Киану Ривз впервые за долгое время был замечен журналистами в компании своей возлюбленной, художницы Александры Грант. Фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

59-летний Киану Ривз и 54-летний Александр Грант вместе находились на съемочной площадке фильма "Удача" в Лос-Анджелесе. Папарацци удалось заснять, когда возлюбленная пришла поддержать артиста и поцеловала его в губы.

В прошлом году появилась информация об участии Киану Ривза в съёмках фильма "Удача" режиссера Азиза Ансари. Сюжет картины не раскрывается, но артиста удалось заснять в образе ангела.

В 2005 году актера получил звезда на голливудской "Алее Славы". Известно, что он начал творческую карьеру в девять лет.

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