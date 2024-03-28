Пугачева прервала молчание и впервые прокомментировала трагедию в "Крокусе"

Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта оправдалась за свое молчание

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала СВО, в своем блоге оправдалась за молчание по поводу террористического акта в "Крокус Сити Холле".

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Примадонна опубликовала свежий снимок, на котором крупным планом сфотографировано ее лицо.

"Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. АМИНЬ", — написала она.

Алла Пугачева никак не отреагировала на случившиеся трагические события в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" в Красногорске. Ее муж, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сумел подобрать слова, чтобы выразить поддержку россиянам. Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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