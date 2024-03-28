Появились подробности расставания Тома Круза с дочкой российского депутата

Голливудский актер Том Круз и модель русского происхождения Эльсина Хайрова закончили роман на дружеской ноте, без интриг и скандалов из-за разного представления об отношениях.
Как сообщает источник, бывшие возлюбленные поняли, что не совместимы. При этом никто не сожалеет о расставании, так как им удалось сохранить теплые отношения.
Эльсина практически сразу поняла, что у 61-летнего актера непростой характер, а он не хотел торопиться и был максимально осторожен. При этом экс-избранники остаются не только друзьями, но и соседями, поэтому часто пересекаются.
36-летняя Эльсина Хайрова была замужем за олигархом Дмитрием Цветковым, который предупредил Круза о любви модели к роскошной жизни.
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