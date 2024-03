Появились подробности расставания Тома Круза с дочкой российского депутата

Голливудский актер Том Круз и модель русского происхождения Эльсина Хайрова закончили роман на дружеской ноте, без интриг и скандалов из-за разного представления об отношениях.

Фото: youtube.com by канал The Late Late Show with James Corden is licensed under public domain