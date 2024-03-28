Появились подробности расставания Тома Круза с дочкой российского депутата

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Том Круз расстался с русской моделью из-за разных представлений об отношениях

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актер Том Круз и модель русского происхождения Эльсина Хайрова закончили роман на дружеской ноте, без интриг и скандалов из-за разного представления об отношениях.

Фото: youtube.com by канал The Late Late Show with James Corden is licensed under public domain

Как сообщает источник, бывшие возлюбленные поняли, что не совместимы. При этом никто не сожалеет о расставании, так как им удалось сохранить теплые отношения.

Эльсина практически сразу поняла, что у 61-летнего актера непростой характер, а он не хотел торопиться и был максимально осторожен. При этом экс-избранники остаются не только друзьями, но и соседями, поэтому часто пересекаются.

36-летняя Эльсина Хайрова была замужем за олигархом Дмитрием Цветковым, который предупредил Круза о любви модели к роскошной жизни.

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