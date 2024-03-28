Пригожин осудил молчание Пугачевой после теракта в "Крокусе"

Иосиф Пригожин назвал молчание Аллы Пугачевой про теракт "брошенным камнем в огород" россиян

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в рамках пресс-конференции, приуроченной к его грядущему юбилею, указал на то, что певица Алла Пугачева "бросила камень в огород" россиян своим молчанием на фоне теракта в Красногорске.

Фото: youtube.com by канал RTVI Новости is licensed under public domain

Пригожин напомнил, что Алла Пугачева всегда была ориентиром для соотечественников, поэтому ее поведение в последние месяцы вызывает массу вопросов.

Сам он в силу своего воспитания не любит критиковать старших, но считает "детским выбросом" обращение Примадонны к коллеге, певцу Стасу Михайлову, который к тому же не называл ее имени.

"Наверное, с людьми что-то происходит в определенный период. Майя Плисецкая однажды сказала: "Истинное величие никогда не опустится до высокомерия". И поэтому великому человеку ничего доказывать в жизни не надо. Но вы должны уважать свой народ, свое общество, а вы бросаете камни в огород народа, который сделал свой выбор", — обратился к певице Пригожин.

В заключение он отметил, что россияне в такие трагические минуты как текущая должны быть вместе.

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