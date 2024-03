Солист группы "На-на" Владимир Политов впервые показал молодую жену и новорожденного сына

Солист российской группы "На-на" Владимир Политов в программе "Секрет на миллион" впервые показал публике свою молодую супругу Ольгу и годовалого сына Артема.

Фото: ntv.ru by шоу Секрет на миллион is licensed under public domain