Солист группы "На-на" Владимир Политов впервые показал молодую жену и новорожденного сына

Солист "На-На" Политов впервые представил публике жену и годовалого сына

Солист российской группы "На-на" Владимир Политов в программе "Секрет на миллион" впервые показал публике свою молодую супругу Ольгу и годовалого сына Артема.

Фото: ntv.ru by шоу Секрет на миллион is licensed under public domain

53-летний артист женился три года назад на своей поклоннице, а отцом стал в прошлом году. В беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой Политов признался, что долго думал над именем для малыша.

"У меня была дилемма — рассматривали еще и Алексея. У дочери муж Артем, теперь в семье у нас два Артема. Все свободное время посвящаю сыну", — рассказал артист.

Ольга приняла участие не только в съемках в домашней обстановке, но и появилась в студии программы. Она рассказала, что певец является примерным отцом, который готов ради сына даже отказаться от гастролей.

Также у артиста есть взрослая дочь Алена. Политов сожалеет, что в свое время не уделял девочке достаточно внимания из-за работы.

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