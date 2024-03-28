Цой получил работу на ТНТ

Певец Анатолий Цой и актриса Анна Хилькевич станут ведущими утреннего шоу на телеканале ТНТ. Об этом со ссылкой на пресс-службу канала сообщает "Газета.ру".
Артистка Хилькевич подчеркнула, что правильно начатое утро закладывает основу всего дня.
"Я считаю, что такого количества полезного контента в развлекательной обложке на телевидении не было очень давно. Молодые, яркие и абсолютно разные лица, очень много шуток, действительно все самые актуальные и свежие темы", — отметила актриса.
В рамках программы зрителей будут знакомить не только с интересными личностями, гостями шоу, но и с мировыми актуальными трендами. Так, например, ведущие будут обсуждать популярные в интернете мамы, рилсы, шортсы и посты.
Анна Хилькевич и Анатолий Цой будут вести шоу по очереди, а гостями передачи станут известные личности, которые будут им помогать. Ведущими рубрик станут писатель и журналист Сергей Минаев, психотерапевт Андрей Курпатов и другие.
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