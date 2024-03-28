Редкое фото. Как выглядит жена солиста группы "Звери" Ромы Билыка

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Жена лидера группы "Звери" Романа Билыка показала редкое фото с мужем в годовщину знакомства

1:03
Шоу-бизнес

Лидер группы "Звери" Роман Билык и его супруга Марина Королева отметили 20-летнюю годовщину свадьбы. В честь этого события женщина поделилась в своем блоге редким снимком с мужем.

Жена лидера группы "Звери" Романа Билыка показала редкое фото с мужем в годовщину знакомства
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марины Королевой в Инстаграм is licensed under public domain

Она написала, что прошло двадцать лет со дня их знакомства, и вместе они уже двадцать лет.

Роман Билык рассказывал, что будущая супруга стала инициатором их знакомства. Марина, представившись фотографом, пришла на концерт артиста и попала в гримерку — тогда она предложила ему сходить на свидание. Певец, у которого тогда начались проблемы с алкоголем, не стал ей отказывать. Билык признается, что знакомство с женой перевернуло его жизнь.

В 2008-м году супруги впервые стали родителями — у них родилась дочь Ольга. А в 2015-м году — на свет появилась вторая малышка, которую назвали Зоя. Роман неоднократно подчеркивал, что семья для него стоит на первом месте.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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