Собчак в очередной раз похвасталась талантом подрастающего сына от Виторгана

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем блоге показала редкие кадры с подрастающим сыном Платоном. Мальчик на видео играет на фортепиано.
Ксения Собчак засняла наследника во время занятий музыкой.
"Этот вид маленьких сосредоточенных пальчиков переполняет меня невероятной любовью и нежностью", — подписала ролик Ксения.
Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом, с которым разошлась в 2019 году. В этом же году она вышла замуж во второй раз за театрального режиссера Константина Богомолова. У него также есть ребенок от первого брака — дочь Анна.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева появилась на публике с тростью.
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