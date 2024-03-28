"На костылях": Лера Кудрявцева опубликовала новое фото после серьезной операции на ноге

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем блоге поделилась свежим снимком со своей подругой, известной правозащитницей Катей Гордон. На фото звезда телеканала НТВ стоит с тростью вместо костылей.
Закадычные подруги запечатлены вместе на лестнице. Телеведущая отказалась от костылей, с которыми передвигалась длительное время после операции на ноге. В настоящее время она использует при ходьбе трость.
Кудрявцева призналась, что после теракта в "Крокусе" находилась на грани депрессии, но ее спасла поддержка близких. По ее словам, они с Гордон все воспринимают близко к сердцу, потому в последнее время их разговоры становятся все более мрачными.
Телеведущая призвала поклонников не забывать любить, дружить и быть счастливыми в моменте на фоне трагических событий в стране и мире.
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