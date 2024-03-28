Иосиф Пригожин выбрал в жизни путь служить певице Валерии

Пригожин объяснил, почему не уходит от Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мог выбрать себе любой жизненный путь, но решил для себя служить певице Валерии. Вместе супруги уже 21 год. Его слова передает "Телепрограмма".

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Он отметил, что в трудные минуты, особенно, когда в стране проходят события, подобные теракту в "Крокус Сити Холле", важно быть со своей семьей. Он рассказал, что им удалось воспитать счастливых детей и научить их любить свою родину.

"Я выбрал путь служить Валерии. Она заслуживает. Большой достойный артист, который требует огромного количества внимания. Дома мы семья, а на работе мы работаем. Мы дополняем друг друга", — поделился продюсер.

Пригожин подчеркнул, что они с артисткой разные люди, но у них есть общие пересечения. Но самое важное, что в тяжелые времена жена всегда стоит рядом с ним, спина к спине.

Ранее Иосиф Пригожин обратил внимание на странности с охраной "Крокуса".