Иосиф Пригожин выбрал в жизни путь служить певице Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мог выбрать себе любой жизненный путь, но решил для себя служить певице Валерии. Вместе супруги уже 21 год. Его слова передает "Телепрограмма".

Фото: youtube.com by канал RTVI Новости is licensed under public domain