Пригожин рассказал о странностях с охраной в "Крокусе" незадолго до теракта

Пригожин рассказал об усиленной охране незадолго до теракта в "Крокусе"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что за многие годы работы в "Крокус Сити Холле" всегда подвергался тщательному осмотру со стороны охранников.

Фото: youtube.com by канал Макарена is licensed under public domain

Пригожин пояснил, что даже в Кремлевский дворец порой попасть было проще, чем в "Крокус Сити Холл". Однако охранники не держали при себе оружия.

Незадолго до трагических событий меры безопасности на территории концертного зала были усилены, но причины такого решения не называются.

"Позвонил тогда директору, спросил, что происходит. Ответ был: "Не задавай мне вопросы, есть решение усилить меры безопасности, и все". И вот до начала марта я такого на этой площадке никогда не видел", — поделился Пригожин.

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