Ставшая мамой в 53 года Светлана Бондарчук рассказала об особенном сыне

Российская телеведущая Светлана Бондарчук в своем блоге поделилась, что ее сын, годовалый малыш Петр, вдохновляет ее и заставляет чувствовать себя моложе.
Она отметила, что при таком раскладе у нее нет других вариантов, потому что Петр — "тот еще мультик".
"Вообще, когда дети собираются — а их у нас много, разных — это классно, это счастье. Рожайте детей, не пожалеете. Можете начинать прямо сегодня", — призналась она.
В августе прошлого года стало известно, что 54-летней Светланы Бондарчук и ее мужа, продюсера Сергея Харченко родился сын Петр. На тот момент малышу было уже полгода. Отвечать на вопросы о суррогатном материнстве светская львица отказалась.
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