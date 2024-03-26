У актёра Александра Збруева родился внук

У 85-летнего актёра Александра Збруева прибавление в семье: мальчика назвали Львом

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Збруев впервые стал дедушкой.

Фото: ВК-аккаунт Александра Збруева

У звезды фильма "Ты у меня одна" родился внук от внебрачной дочери Татьяны. Мальчика назвали Львом.

У Александра Збруева две наследницы. Первая дочь Наталья, от звезды фильма "Война и мир" Людмилы Савельевой, тяжело болеет.

Вторая дочь Татьяна родилась от коллеги артиста по театру "Ленком" Елены Шаниной. Дочь пошла по стопам родителей и стала актрисой.

Два года назад Татьяна вступила в брак с менедежером по имени Александр.

Ранее Надежда Бабкина показала подросшего внука Георгия.