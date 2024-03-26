У актёра Александра Збруева родился внук

Актёр Александр Збруев впервые стал дедушкой.
У звезды фильма "Ты у меня одна" родился внук от внебрачной дочери Татьяны. Мальчика назвали Львом.
У Александра Збруева две наследницы. Первая дочь Наталья, от звезды фильма "Война и мир" Людмилы Савельевой, тяжело болеет.
Вторая дочь Татьяна родилась от коллеги артиста по театру "Ленком" Елены Шаниной. Дочь пошла по стопам родителей и стала актрисой.
Два года назад Татьяна вступила в брак с менедежером по имени Александр.
Ранее Надежда Бабкина показала подросшего внука Георгия.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.